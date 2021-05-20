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Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 505,20 lira oldu.

Ekonomi 20.05.2021, 18:04
Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 505,20 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı’da 505 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 505,20 liradan, 3 bin 328 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 349 liradan, 460,60 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 464,60 liradan, 3 bin 252 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 3 bin 272 liradan, bin 626 liradan alınan Yarım Ziynet bin 636 liradan ve 813 liradan alınan Çeyrek Ziynet 818 liradan satıldı.
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