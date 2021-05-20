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Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 504,20 lira oldu.

Ekonomi 20.05.2021, 13:03
Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 504,20 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı’da 504 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 504,20 liradan, 3 bin 321 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 342 liradan, 459,70 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 463,70 liradan, 3 bin 246 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 3 bin 266 liradan, bin 623 liradan alınan Yarım Ziynet bin 633 liradan ve 812 liradan alınan Çeyrek Ziynet 817 liradan satılıyor.
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