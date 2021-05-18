Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 498 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı’da 497,80 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 498 liradan, 3 bin 281 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 302 liradan, 454 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 458 liradan, 3 bin 206 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 3 bin 226 liradan, bin 603 liradan alınan Yarım Ziynet bin 613 liradan ve 802 liradan alınan Çeyrek Ziynet 807 liradan satılıyor.