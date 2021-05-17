banner484

banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan, esnafa destek paketini açıkladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, esnafa destek paketini açıkladı
Memleket Partisi resmen kuruldu!
Memleket Partisi resmen kuruldu!
Optimar'ın genel seçim anketinde oy oranları belli oldu!
Optimar'ın genel seçim anketinde oy oranları belli oldu!
Filistin'e Libya modeli: Deniz yetki anlaşması dengeleri değiştirebilir
Filistin'e Libya modeli: Deniz yetki anlaşması dengeleri değiştirebilir

Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 497,20 lira oldu.

Ekonomi 17.05.2021, 17:33
Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 497,20 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı’da 497 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 497,20 liradan, 3 bin 275 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 296 liradan, 453,40 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 457,40 liradan, 3 bin 200 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 3 bin 220 liradan, bin 600 liradan alınan Yarım Ziynet bin 610 liradan ve 800 liradan alınan Çeyrek Ziynet 805 liradan satıldı.
Yorumlar (0)
21°
açık