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Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 490,70 lira oldu.

Ekonomi 12.05.2021, 13:31
Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 490,70 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı’da 490,50 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 490,70 liradan, 3 bin 233 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 254 liradan, 448 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 452 liradan, 3 bin 159 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 3 bin 179 liradan, bin 580 liradan alınan Yarım Ziynet bin 590 liradan ve 790 liradan alınan Çeyrek Ziynet 795 liradan satıldı.
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