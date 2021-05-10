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Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 487,80 lira oldu.

Ekonomi 10.05.2021, 17:46
Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 487,80 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı’da 487,60 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 487,80 liradan, 3 bin 214 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 235 liradan, 445 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 449 liradan, 3 bin 141 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 3 bin 161 liradan, bin 571 liradan alınan Yarım Ziynet bin 581 liradan ve 786 liradan alınan Çeyrek Ziynet 791 liradan satıldı.
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