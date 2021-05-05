Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 477,70 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı’da 477,50 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 477,70 liradan, 3 bin 147 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 168 liradan, 436 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 440 liradan, 3 bin 75 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 3 bin 95 liradan, bin 538 liradan alınan Yarım Ziynet bin 548 liradan ve 769 liradan alınan Çeyrek Ziynet 774 liradan satıldı.