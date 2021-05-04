Son Dakika
8 ve 15 Mayıs Cumartesi günleri 10.00-17.00 arasında yaş sebze ve meyve ile fide satışı yapan pazar yerleri açık olacak
Serbest piyasada altın fiyatları
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 479,20 lira oldu.
Ekonomi 04.05.2021, 17:46
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 479,20 lira oldu.İstanbul Kapalıçarşı’da 479 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 479,20 liradan, 3 bin 157 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 178 liradan, 437 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 442 liradan, 3 bin 85 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 3 bin 105 liradan, bin 543 liradan alınan Yarım Ziynet bin 553 liradan ve 772 liradan alınan Çeyrek Ziynet 777 liradan satıldı.