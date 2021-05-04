Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 479,20 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı’da 479 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 479,20 liradan, 3 bin 157 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 178 liradan, 437 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 442 liradan, 3 bin 85 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 3 bin 105 liradan, bin 543 liradan alınan Yarım Ziynet bin 553 liradan ve 772 liradan alınan Çeyrek Ziynet 777 liradan satıldı.