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Serbest piyasada altın fiyatları
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 462,70 lira oldu.
Ekonomi 18.12.2020, 12:55
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Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 462,70 lira oldu.İstanbul Kapalıçarşı’da 462,50 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 462,70 liradan, 3 bin 48 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 69 liradan, 422 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 426 liradan, 2 bin 979 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 999 liradan, bin 489 liradan alınan Yarım Ziynet bin 499 liradan ve 745 liradan alınan Çeyrek Ziynet 750 liradan satılıyor.
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