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Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 471,70 lira oldu.

Ekonomi 30.04.2021, 18:06
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Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 471,70 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı’da 471,50 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 471,70 liradan, 3 bin 108 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 129 liradan, 430 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 434 liradan, 3 bin 37 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 3 bin 57 liradan, bin 519 liradan alınan Yarım Ziynet bin 529 liradan ve 760 liradan alınan Çeyrek Ziynet 765 liradan satıldı.
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