Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 468,20 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı’da 468 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 468,20 liradan, 3 bin 85 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 106 liradan, 427 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 431 liradan, 3 bin 14 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 3 bin 34 liradan, bin 507 liradan alınan Yarım Ziynet bin 517 liradan ve 754 liradan alınan Çeyrek Ziynet 759 liradan satılıyor.