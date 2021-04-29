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Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 466,20 lira oldu.

Ekonomi 29.04.2021, 17:40
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Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 466,20 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı’da 466 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 466,20 liradan, 3 bin 71 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 92 liradan, 425 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 429 liradan, 3 bin 1 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 3 bin 21 liradan, bin 500 liradan alınan Yarım Ziynet bin 510 liradan ve 750 liradan alınan Çeyrek Ziynet 755 liradan satıldı.
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