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Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 467,20 lira oldu.

Ekonomi 28.04.2021, 17:40
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Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 467,20 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı’da 467 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 467,20 liradan, 3 bin 79 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 100 liradan, 426 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 430 liradan, 3 bin 9 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 3 bin 29 liradan, bin 504 liradan alınan Yarım Ziynet bin 514 liradan ve 752 liradan alınan Çeyrek Ziynet 757 liradan satıldı.
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