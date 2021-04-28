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Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 465,80 lira oldu.

Ekonomi 28.04.2021, 12:45
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Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 465,80 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı’da 465,60 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 465,80 liradan, 3 bin 68 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 89 liradan, 424 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 428 liradan, 2 bin 998 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 3 bin 18 liradan, bin 499 liradan alınan Yarım Ziynet bin 509 liradan ve 750 liradan alınan Çeyrek Ziynet 755 liradan satılıyor.
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