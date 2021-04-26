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Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 473,20 lira oldu.

Ekonomi 26.04.2021, 17:39
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Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 473,20 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı’da 473 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 473,20 liradan, 3 bin 117 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 138 liradan, 431,40 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 435,40 liradan, 3 bin 46 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 3 bin 66 liradan, bin 523 liradan alınan Yarım Ziynet bin 533 liradan ve 762 liradan alınan Çeyrek Ziynet 767 liradan satıldı.
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