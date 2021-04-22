banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
MASAK Thodex'in hesaplarına bloke konduğunu açıkladı
MASAK Thodex'in hesaplarına bloke konduğunu açıkladı
Malta eriğinin kilosu toptanda 7-8, tezgahta 13-15 lira
Malta eriğinin kilosu toptanda 7-8, tezgahta 13-15 lira
Altın fiyatları ne kadar oldu?
Altın fiyatları ne kadar oldu?
Bakan Dönmez: İlk FSRU gemimiz Ertuğrul Gazi, Türkiye'de
Bakan Dönmez: İlk FSRU gemimiz Ertuğrul Gazi, Türkiye'de

Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 477,20 lira oldu.

Ekonomi 22.04.2021, 17:41
3
Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 477,20 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı’da 477 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 477,20 liradan, 3 bin 143 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 164 liradan, 435 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 439 liradan, 3 bin 72 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 3 bin 92 liradan, bin 536 liradan alınan Yarım Ziynet bin 546 liradan ve 768 liradan alınan Çeyrek Ziynet 773 liradan satıldı.
banner478
Yorumlar (0)
16°
açık