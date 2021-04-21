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Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 467,20 lira oldu.

Ekonomi 21.04.2021, 13:01
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Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 467,20 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı’da 467 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 467,20 liradan, 3 bin 77 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 98 liradan, 426 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 430 liradan, 3 bin 7 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 3 bin 27 liradan, bin 504 liradan alınan Yarım Ziynet bin 514 liradan ve 752 liradan alınan Çeyrek Ziynet 757 liradan satılıyor.
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