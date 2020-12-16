Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 466,40 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı’da 466,20 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 466,40 liradan, 3 bin 72 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 93 liradan, 425,20 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 429,20 liradan, 3 bin 2 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 3 bin 22 liradan, bin 501 liradan alınan Yarım Ziynet bin 511 liradan ve 751 liradan alınan Çeyrek Ziynet 756 liradan satılıyor.