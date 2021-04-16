banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Bakan Pakdemirli'den arızalanan uçakla ilgili ilk açıklama
Bakan Pakdemirli'den arızalanan uçakla ilgili ilk açıklama
Rus savaş uçağı, ABD keşif uçağını engelledi
Rus savaş uçağı, ABD keşif uçağını engelledi
Dolar, Euro ve Altın kritik seviyede
Dolar, Euro ve Altın kritik seviyede
Bakan Pakdemirli'nin arızalanan uçağı Malatya'ya acil iniş yaptı
Bakan Pakdemirli'nin arızalanan uçağı Malatya'ya acil iniş yaptı

Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 457,70 lira oldu.

Ekonomi 16.04.2021, 13:02
2
Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 457,70 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı’da 457,50 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 457,70 liradan, 3 bin 15 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 36 liradan, 417,50 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 421,50 liradan, 2 bin 947 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 967 liradan, bin 473 liradan alınan Yarım Ziynet bin 483 liradan ve 737 liradan alınan Çeyrek Ziynet 742 liradan satılıyor.
banner473
Yorumlar (0)
banner470
14°
parçalı az bulutlu