Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 451 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı’da 450,80 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 451 liradan, 2 bin 971 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 992 liradan, 411 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 415 liradan, 2 bin 903 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 923 liradan, bin 452 liradan alınan Yarım Ziynet bin 462 liradan ve 726 liradan alınan Çeyrek Ziynet 731 liradan satılıyor.