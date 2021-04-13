banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Türkiye Kupası final tarihinin oynanacağı tarih belli oldu
Türkiye Kupası final tarihinin oynanacağı tarih belli oldu
İstanbul ve Trakya için fırtına uyarısı
İstanbul ve Trakya için fırtına uyarısı
Avrupa Merkez Bankası: 'Bitcoin para değildir'
Avrupa Merkez Bankası: 'Bitcoin para değildir'
Ramazan ayında ''kademeli mesai'' geri dönüyor
Ramazan ayında ''kademeli mesai'' geri dönüyor

Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 456,20 lira oldu.

Ekonomi 13.04.2021, 17:52
2
Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 456,20 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı’da 456 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 456,20 liradan, 3 bin 5 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 26 liradan, 416 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 420 liradan, 2 bin 937 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 957 liradan, bin 468 liradan alınan Yarım Ziynet bin 478 liradan ve 734 liradan alınan Çeyrek Ziynet 739 liradan satıldı.
banner473
Yorumlar (0)
banner470