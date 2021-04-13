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Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 453,60 lira oldu.

Ekonomi 13.04.2021, 12:47
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Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 453,60 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı’da 453,40 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 453,60 liradan, 2 bin 988 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 9 liradan, 413,50 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 417,50 liradan, 2 bin 920 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 940 liradan, bin 460 liradan alınan Yarım Ziynet bin 470 liradan ve 730 liradan alınan Çeyrek Ziynet 735 liradan satılıyor.
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