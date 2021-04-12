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Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 454,20 lira oldu.

Ekonomi 12.04.2021, 18:01
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Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 454,20 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı’da 454 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 454,20 liradan, 2 bin 992 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 13 liradan, 414 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 418 liradan, 2 bin 924 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 944 liradan, bin 462 liradan alınan Yarım Ziynet bin 472 liradan ve 731 liradan alınan Çeyrek Ziynet 736 liradan satıldı.
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