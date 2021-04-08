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Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 460,20 lira oldu.

Ekonomi 08.04.2021, 17:36
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Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 460,20 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı’da 460 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 460,20 liradan, 3 bin 31 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 52 liradan, 419,50 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 423,50 liradan, 2 bin 962 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 982 liradan, bin 481 liradan alınan Yarım Ziynet bin 491 liradan ve 741 liradan alınan Çeyrek Ziynet 746 liradan satıldı.
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