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Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 453,20 lira oldu.

Ekonomi 02.04.2021, 18:02
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Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 453,20 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı’da 453 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 453,20 liradan, 2 bin 985 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 6 liradan, 413,20 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 417,20 liradan, 2 bin 917 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 937 liradan, bin 459 liradan alınan Yarım Ziynet bin 469 liradan ve 729 liradan alınan Çeyrek Ziynet 734 liradan satıldı.
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