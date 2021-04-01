Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 452 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı’da 451,80 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 452 liradan, 2 bin 977 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 998 liradan, 412 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 416 liradan, 2 bin 909 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 929 liradan, bin 455 liradan alınan Yarım Ziynet bin 465 liradan ve 727 liradan alınan Çeyrek Ziynet 732 liradan satıldı.