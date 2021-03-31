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Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 449,70 lira oldu.

Ekonomi 31.03.2021, 17:36
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Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 449,70 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı’da 449,50 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 449,70 liradan, 2 bin 963 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 984 liradan, 410 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 414 liradan, 2 bin 895 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 915 liradan, bin 448 liradan alınan Yarım Ziynet bin 458 liradan ve 724 liradan alınan Çeyrek Ziynet 729 liradan satıldı.
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