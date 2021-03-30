Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 451,70 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı’da 451,50 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 451,70 liradan, 2 bin 975 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 996 liradan, 411,75 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 415,75 liradan, 2 bin 908 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 928 liradan, bin 454 liradan alınan Yarım Ziynet bin 464 liradan ve 727 liradan alınan Çeyrek Ziynet 732 liradan satıldı.