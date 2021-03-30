Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 455,20 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı’da 455 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 455,20 liradan, 2 bin 998 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 19 liradan, 415 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 419 liradan, 2 bin 930 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 950 liradan, bin 465 liradan alınan Yarım Ziynet bin 475 liradan ve 733 liradan alınan Çeyrek Ziynet 738 liradan satılıyor.