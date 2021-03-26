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Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 445,70 lira oldu.

Ekonomi 26.03.2021, 17:57
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Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 445,70 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı’da 445,50 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 445,70 liradan, 2 bin 936 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 957 liradan, 406 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 410 liradan, 2 bin 869 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 889 liradan, bin 435 liradan alınan Yarım Ziynet bin 445 liradan ve 718 liradan alınan Çeyrek Ziynet 723 liradan satıldı.
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