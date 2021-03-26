Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 444,20 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı’da 444 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 444,20 liradan, 2 bin 925 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 946 liradan, 405 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 409 liradan, 2 bin 859 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 879 liradan, bin 430 liradan alınan Yarım Ziynet bin 440 liradan ve 715 liradan alınan Çeyrek Ziynet 720 liradan satılıyor.