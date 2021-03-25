Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 443,20 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı’da 443 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 443,20 liradan, 2 bin 920 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 941 liradan, 404 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 408 liradan, 2 bin 853 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 873 liradan, bin 427 liradan alınan Yarım Ziynet bin 437 liradan ve 714 liradan alınan Çeyrek Ziynet 719 liradan satılıyor.