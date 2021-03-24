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Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 443,20 lira oldu.

Ekonomi 24.03.2021, 12:46
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Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 443,20 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı’da 443 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 443,20 liradan, 2 bin 919 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 940 liradan, 404 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 408 liradan, 2 bin 853 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 873 liradan, bin 426 liradan alınan Yarım Ziynet bin 436 liradan ve 713 liradan alınan Çeyrek Ziynet 718 liradan satılıyor.
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