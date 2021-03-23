Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 439,30 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı’da 439,10 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 439,30 liradan, 2 bin 894 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 915 liradan, 400,50 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 404,50 liradan, 2 bin 828 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 848 liradan, bin 414 liradan alınan Yarım Ziynet bin 424 liradan ve 707 liradan alınan Çeyrek Ziynet 712 liradan satıldı.