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Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 436,50 lira oldu.

Ekonomi 23.03.2021, 13:08
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Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 436,50 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı’da 436,30 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 436,50 liradan, 2 bin 875 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 896 liradan, 398 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 402 liradan, 2 bin 810 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 830 liradan, bin 405 liradan alınan Yarım Ziynet bin 415 liradan ve 702 liradan alınan Çeyrek Ziynet 707 liradan satılıyor.
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