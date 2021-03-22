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Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 437,70 lira oldu.

Ekonomi 22.03.2021, 17:55
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Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 437,70 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı’da 437,50 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 437,70 liradan, 2 bin 884 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 905 liradan, 400 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 404 liradan, 2 bin 818 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 838 liradan, bin 400 liradan alınan Yarım Ziynet bin 410 liradan ve 700 liradan alınan Çeyrek Ziynet 705 liradan satıldı.
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