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Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 442 lira oldu.

Ekonomi 22.03.2021, 12:58
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Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 442 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı’da 441,80 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 442 liradan, 2 bin 911 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 932 liradan, 403 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 407 liradan, 2 bin 845 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 865 liradan, bin 422 liradan alınan Yarım Ziynet bin 432 liradan ve 711 liradan alınan Çeyrek Ziynet 716 liradan satılıyor.
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