Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 407,70 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı’da 407,50 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 407,70 liradan, 2 bin 685 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 706 liradan, 372 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 376 liradan, 2 bin 624 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 644 liradan, bin 312 liradan alınan Yarım Ziynet bin 322 liradan ve 656 liradan alınan Çeyrek Ziynet 661 liradan satılıyor.