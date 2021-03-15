Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 420,80 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı’da 420,60 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 420,80 liradan, 2 bin 772 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 793 liradan, 383,50 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 387,50 liradan, 2 bin 709 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 729 liradan, bin 354 liradan alınan Yarım Ziynet bin 364 liradan ve 677 liradan alınan Çeyrek Ziynet 682 liradan satıldı.