Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 407,50 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı’da 407,30 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 407,50 liradan, 2 bin 684 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 705 liradan, 371,50 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 373,50 liradan, 2 bin 623 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 643 liradan, bin 311 liradan alınan Yarım Ziynet bin 321 liradan ve 656 liradan alınan Çeyrek Ziynet 661 liradan satıldı.