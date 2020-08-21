Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 456,20 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı’da 456 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 456,20 liradan, 3 bin 10 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 31 liradan, 416 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 420 liradan, 2 bin 938 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 958 liradan, bin 469 liradan alınan Yarım Ziynet bin 479 liradan ve 735 liradan alınan Çeyrek Ziynet 740 liradan satıldı.