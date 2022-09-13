Serbest piyasada 46 lira olan fındığı TMO’ya 57.75 liradan sattı

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Giresun’da fındık alımlarını 7 ayrı merkezde yürütüyor. Serbest piyasada fındık fiyatı 46 liradan alınırken, TMO’da 56.5 randıman gelen bir üreticinin fındığı 57.75 liradan alındı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın geçtiğimiz haftalarda açıklamasının ardından hazırlıklarını tamamlayan TMO, Giresun’da 7 ayrı merkezinde fındık alımlarını sürdürüyor. Giresun kalite 50 randıman fındığın kilogramını 53, levant kaliteyi 52 ve sivri kaliteyi 51 liradan alan TMO, randıman farkını da fiyata yansıtıyor. Serbest piyasada fındık fiyatı 46 liradan alınırken, TMO’da 56.5 randıman gelen fındık 57.75 liradan alındı.

TMO’nun Organize Sanayi Bölgesi’ndeki alım merkezindeki alım merkezine fındığını teslim eden üretici Ergin Kılıçarslan’ın fındığı 56.5 randıman geldi. TMO’nun Giresun’da bu sezon ilk randımanı yüksek fındığını teslim eden Ergin Kılıçarslan, hem fındık kalitesinin hem de fiyat farkının memnuniyetini dile getirerek “İyi ki TMO’ya getirmişim. TMO üreticinin hakkını teslim eden bir devlet kurumu. Giresun’da sezonun ilk yüksek randımanını sanıyorum ben teslim ettim. Üretici hala fındığını kurutma peşinde inanıyorum ki daha yüksek randımanlarda çıkacaktır. Üreticilere tavsiyem TMO’ya fındığını getiren herkes alın terinin karşılığını alacaktır. Benim 56.5 randıman gelen fındığım 57.75 liradan alındı. Serbest piyasada ise fındık fiyatı 46 liraya kadar düştü. Ben TMO’ya getirdiğim için mutluyum” dedi.

TMO yetkilileri ise üretici Ergin Kılıçaraslan’ı randımanı yüksek fındık üretiminden dolayı tebrik etti.