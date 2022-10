Seranın merkezi Kumluca’da nar bereketi

Türkiye’nin en önemli örtü altı üretim üssü Antalya’nın Kumluca ilçesi, özellikle nar meyveciliğinde de öne çıkıyor. Hummalı hasadın devam ettiği bahçelerde narın rekoltesi ve fiyatı üreticinin yüzünü güldürüyor. Hasadı geçen narların kabukları çatlıyor ve kalitesi düşüyor bu yüzden bir an önce hasadın tamamlanması için üreticiler hummalı bir şekilde hasat çalışmalarına devam ediyor.

Türkiye’nin en önemli örtü altı üretim merkezi Kumluca son dönemde meyvecilikte de adından söz ettiriyor. Yaklaşık 7 bin dekar alanda 20 bin ton nar üretilen Kumluca ilçesinde, bu yıl nar fiyatları üreticinin yüzünü güldürüyor. Yıl içinde dolu, aşırı sıcak gibi doğal afetlerin yaşanmamasından dolayı meyveler daha iri ve kaliteli olması daha çok alıcı bulmasına neden oluyor.

Rekolte ve kalitenin yanında fiyatlarında iyi olması çiftçilerin yüzünü güldürdü. Üretici yağmur gelmeden olgunlaşan narların çatlama yapmadan hasadı tamamlamak için hummalı bir çalışma içinde yer alıyor.

"Özenle topluyoruz"

Her gün sabahın erken saatlerinde nar bahçesine giren Fatma Uysal, “Günlük kişi başı 40 - 45 kasa nar topluyoruz. Her işin bir zorluğu var. Yere düşürmememiz lazım. Narlara yumurta gibi davranıyoruz. Yere düştüğü an oradan çürümeye başlıyor. Onun için yumurta gibi özenle narları topluyoruz" diye konuştu.

"Hassas bir meyve"

Sabah 08.00’dan akşam 17.00’ye kadar nar topladıklarını ifade eden Halil İbrahim Kuşaklı, "Nar toplaması zor çünkü ağaçlar dikenli. Nar hassas bir meyve olduğu için raf ömrünün uzun olması için çok yavaş bir şekilde toplamaya çalışıyoruz. Eğer herhangi bir düşürme iz olursa çürüme yapıyor" ifadelerine yer verdi.

"Bu sene emeğimizin karşılığını aldık"

Geçen yıllarda beklediği fiyatları bulamayan ancak bu yıl beklediği fiyatlardan çok memnun olduğu için nar ağaçlarını sökmekten vaz geçtiğini belirten Metin Küçüklacan, “Arazi sahibiyim. 2 gündür nar topluyoruz. İnşallah işçilerimiz bugün toplamayı bitirecek. Hasadımız çok güzel. Narlarımızda çok güzel maşallah. Piyasa Allah’a çok şükür bu sene iyi. Zaten bu sene de piyasa biraz daha zayıf olsa narları bende sökecektim. Ama yeni senede bakacağım. İyi olursa nar üretimine devam edeceğim. Şu anda fiyatlardan memnunum. 8 dönüm nar bahçemden 25 - 30 ton meyve bekliyorum. Maliyetler çok yüksek ama yine de buna çok şükür. Karşılığını Allah’a çok şükür alıyoruz” dedi.