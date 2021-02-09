Seramik, çimento ve cam sektörlerinden 21 milyar dolar net döviz kazancı

Çimento, cam, seramik sektörleri 10 yılda 27,6 milyar dolar ihracat yaparak 21 milyar dolar net döviz kazancı getirdi.

Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri İhracatçıları Birliği (ÇCSİB), 2020 yılına dair ihracat verilerini ve oluşturulan katma değeri, düzenlediği basın toplantısı ile kamuoyuyla paylaştı. Birlik bünyesindeki sektörlerin 2020 ihracatının pandemiye rağmen yüzde 7,7 büyümeyle 3,9 milyar doları aştığını açıklayan ÇCSİB Yönetim Kurulu Başkanı Erdem Çenesiz, “Çimento, cam ve seramik sektörlerinin oluşturduğu yerli katma değer ise bir yılda 2,5 milyar dolar, son 10 yılda da yaklaşık 21 milyar dolara yükseldi. Sürdürülebilir üretim, tedarik ve lojistikteki gücümüzle pandemi döneminde dünyanın en başarılı ülkelerinden biri olduk. Bu rüzgârla birlikte 2021 yılında yüzde 7,5 büyüme ile 4,2 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. Yeni pazarlara ulaşarak ülkemiz için katma değer oluşturmaya da devam edeceğiz” dedi.

Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri İhracatçıları Birliği (ÇCSİB), bu sektörlerin 2020 yılına dair ihracat verilerini ve oluşturulan katma değeri, çevrim içi olarak düzenlediği basın toplantısında paylaştı. ÇCSİB Yönetim Kurulu Başkanı Erdem Çenesiz, Başkan Yardımcıları Feyyaz Ünal ve Tansu Kumru’nun katılımıyla düzenlenen toplantıda, Birlik bünyesindeki sektörlerin 2020 ihracatının 4 milyar dolara yaklaştığı açıklandı.

Çenesiz: “İstikrarlı büyüme grafiğimizi sürdürdük”

Birlik bünyesindeki sektörlerin pandeminin zorlu koşullarına rağmen ihracattaki istikrarlı büyüme grafiğini sürdürdüğünü söyleyen ÇCSİB Yönetim Kurulu Başkanı Erdem Çenesiz, “2020 yılında 1,3 milyar dolar ihracat gerçekleştiren seramik sektörü yüzde 6,6 büyürken, 1,1 milyar dolarlık ihracatla yüzde 27,3 büyüme kaydeden çimento sektörü çok önemli bir başarı elde etti. Cam sektörü ise önceliğini iç pazara vermiş olmasına rağmen 865 milyon dolarlık ihracatla bir önceki yıla çok yakın rakamlara ulaştı. Tüm bunların neticesinde, Birlik bünyemizdeki tüm sektörlerin toplam ihracatı 3,9 milyar doları geçerek, 4 milyar dolara yaklaştı” dedi.

“Türkiye ortalamasının üç katı yerli katma değer sağlıyoruz”

Çimento, cam ve seramik sektörlerinin oluşturduğu yerli katma değerin Türkiye ortalamasının üç katı olduğuna dikkat çeken Erdem Çenesiz, “Seramik sektörümüzün yerli katma değer oranı yüzde 82, yani her 100 dolarlık ihracatın 82 doları ülkemize kalıyor. Bu oran cam sektöründe yüzde 79, çimento sektöründe de yüzde 68’i buluyor. Üç ana sektörümüz, 2020 yılında 2,5 milyar dolarlık yerli katma değer oluşturarak bu miktarda net döviz kazancını ülkemize sağlamış oldu. Yine bu üç ana sektörün son 10 yıldaki toplam 27,6 milyar dolarlık ihracatından ülkemize sunduğumuz yerli katma değer ve oluşturulan net döviz yaklaşık 21 milyar dolar oldu” diye konuştu.

“Üretim, tedarik ve lojistikteki gücümüz kamu ile özel sektörün ortak başarısı”

Türkiye’nin üretim, tedarik ve lojistikteki gücünü pandemi döneminde tüm dünyaya gösterdiğini ifade eden Çenesiz, sözlerini şöyle sürdürdü; “Ülkemiz pandemi döneminde çok önemli bir sınavdan geçerek sürdürülebilir üretimde, tedarikte ve lojistikte dünyanın en başarılı ülkelerinden biri olduğunu ortaya koydu. Zorlu şartlara rağmen üretimimizi aksatmadık; fabrikalarımız çalıştı, limanlarımız faaliyetlerini sürdürdü, tırlarımız Avrupa’ya sevkiyat yapmaya devam etti. Özel sektör ve kamunun ortak başarısı olan bu durum, başta Avrupa ve ABD olmak üzere dünya genelindeki tedarikçiler tarafından da fark edildi, böylece uzak pazarlardaki payımızı daha da artırdık. Birlik bünyesindeki tüm sektörler itibarıyla baktığımızda en fazla ihracat yaptığımız ülkelerin ABD, İsrail, Almanya, İngiltere, İtalya ve Fransa olması da bunu gösteriyor. Bu rüzgârla birlikte yeni pazarlara açılarak büyümeye ve ülkemiz için katma değer oluşturmaya devam edeceğiz. 2021 yılında yüzde 7,5 büyüme ile 4,2 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. Özellikle deniz ve demir yolu taşımacılığını yurt içinde yaygınlaştırır, yurt dışındaki önemli ticaret merkezlerinin veya anlaşmalı lojistik sistemlerinin içinde yer alırsak ihracatımızın daha da artacağına inanıyoruz” şeklinde konuştu.

“Tasarım gücümüz sayesinde dünyanın en büyük üreticisi Çin’e seramik ihraç etmeye başladık”

Türkiye’de son yıllarda daha büyük önem kazanan tasarım kültürünün ve geliştirilen yenilikçi ürünlerin ihracata yaptığı katkılara değinen Erdem Çenesiz, “Geçmiş yıllarda Avrupalı tasarımcıların ürünleri bir övünç kaynağı olarak sunulurken günümüzde Türk tasarımcıların işleri ile dünya çapında beğeni kazanıyoruz. Özellikle genç nesil, bilgisi, yeteneği ve öz güveni ile çok başarılı işlere imza atıyor. Bu kapsamda trendleri yakından takip ediyor, hatta pek çok üründe trendleri belirliyoruz. Tasarım gücümüz sayesinde dünyanın en büyük seramik üreticisi Çin’e dahi ürün satmaya başladık. Cam sektöründe ise pandemi sürecinde insan sağlığına katkı sağlamak hedefiyle dünyada bir ilke imza attık ve cam yüzeyler üzerinde virüs ve bakterileri etkisiz hale getiren yüzde 100 yerli bir kaplama teknolojisi olan V-Block Teknolojisini geliştirdik” dedi.

“İhracattaki başarımızı sürdürebilmek için enerji maliyetlerinde rekabetçi olmalıyız”

Enerji maliyetlerindeki rekabetçiliğin ihracata direkt olarak yansıdığına dikkat çeken ÇCSİB Başkanı Çenesiz, şöyle devam etti; “Enerji maliyetlerimiz geçmişte çok rekabetçi değildi ancak özellikle son bir yıldır uygulanan enerji politikaları, rekabetçiliği yavaş yavaş yakalamamızı sağladı. Bu rekabetçiliği koruduğumuz ve artırdığımız sürece ihracat hedeflerimize ulaşabiliriz. Söz gelimi doğal gaz fiyatlarının, spot piyasaların üstünde olmaması çok önemli çünkü dünyada spot doğal gaz fiyatları hızla değişiyor, rakipler yaptıkları anlaşmalarla fiyatları aşağı çekiyor. 2020 yılında dövize bağlı dengelemeden sonra biz de şu anda fiyat olarak çok yukarıda değiliz ama ne kadar aşağıda olursak rekabetçiliğimiz o kadar artar. Benzer şekilde geçen yıl ciddi bir artış görülen kömür fiyatlarının aşağı çekilmesi ve ihracatta sanayici kuruluşların yüksek enerji maliyetini dengeleyecek teşvik uygulamalarının hayata geçirilmesi de rekabet gücümüzü artıracaktır.”

“Ülkemizin rekabetçiliği ihracatı destekleyen bir kur politikasıyla mümkün”

Türkiye’nin ihracattaki küresel payının artması için rekabetçi bir kur politikasına ihtiyaç duyulduğunu vurgulayan Erdem Çenesiz, “Genç nüfusa sahip bir üretim ve ihracat ülkesi olarak, her sektörde dünyayla rekabet edebilmemizin en önemli koşullarından biri, ihracatı destekleyen bir kur politikasıdır. Bunu sağladığımız takdirde, üretmeye, ihraç etmeye ve küresel pazarda üst sıralarda yer almaya devam edeceğiz” açıklamasında bulundu.