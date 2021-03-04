Sephora Türkiye ve KAGİDER’den kadın girişimcilere sürdürülebilir destek

Dünyaca ünlü güzellik markası Sephora, geçtiğimiz yıl KAGİDER iş birliği ile başlattığı Kadın Girişimcileri Geliştirme Hızlandırma Programı’na 2021 yılında da hız kesmeden devam ediyor. Kadın girişimcilere ilham ve cesaret veren projenin ilk döneminin değerlendirildiği özel etkinlikte, program kapsamında belirlenen 5 kadın girişimcinin ilham veren hikayeleri ve yolculukları da paylaşıldı.

“Güzelliğin Sınır Tanımayan Gücü” sloganıyla kadınların içlerindeki güce odaklanan Sephora, KAGİDER (Türkiye Kadın Girişimciler Derneği) işbirliğiyle gerçekleştirdiği ve kadın girişimcilerin iş hayatındaki varlıklarını aktif bir şekilde sürdürmesine olanak sağladığı Kadın Girişimcileri Geliştirme Hızlandırma Programı’nın ikinci dönemini hayata geçirdi. Kadınların girişimcilikte ve sosyal hayatta güçlenmesini destekleyen programın yeni dönemi, manken Tülin Şahin’in moderatörlüğünde; KAGİDER Başkanı Emine Erdem ve Sephora Türkiye Pazarlama ve E-ticaret Direktörü Ayça Kaya ev sahipliğinde gerçekleşen özel bir etkinlikle açıklandı. Programın ilk döneminin sonunda belirlenen 5 kadın girişimci; İrem Atay, Melis Doğantan, Deren Öztürk Mataracı, Sinem Kapar Şahindere ve Simge Kamacı etkinlikte konuşmacı olarak yerlerini aldı.

Global ölçekli programı ‘Sephora Stands’ çatısı altında yürütülen iş birliğinin, ilk dönemindeki programı kapsamında yapılan 200’ün üzerindeki başvuru arasından seçilen 30 kadın girişimci, 3 gün süren özel bir eğitim kampını deneyimleme fırsatı yakaladı. Bu eğitim serüveninde alanında uzmanlar tarafından; kurumsallaşma, markalaşma, e- ticaret, dış ticaret yaklaşımları, insan kaynakları, finans, teşvikler, liderlik ve yönetsel becerilerini de geliştirmeye yönelik önemli konu başlıkları işlendi. Eğitim sonunda ise belirlenen 5 kadın girişimci markalarını güçlendirmenin yanı sıra sosyal medya, PR desteği ile beraber global ve yerel tedarikçi ilkelerini yerine getirmesi durumunda sephora.com.tr’de satış imkanı bulacak. Girişimciler ayrıca KAGİDER’in koçluk çalışmaları kapsamında kariyer yolculuklarına değer katacak yeni fırsatların değerlendirilmesi ile ilgili mentorluk desteği de almaya hak kazandı.

Etkinlikte Sephora, KAGİDER iş birliğinin yeni döneminde de kadınları destekleyen sosyal sorumluluk projelerine devam edileceği duyuruldu.

Etkinlikte konuşan Sephora Türkiye Pazarlama ve E-Ticaret Direktörü Ayça Kaya, ‘‘Yıllardır gerçekleştirdiğimiz sürdürülebilir kurumsal sosyal sorumluluk projelerimizle kadınların hayatlarına dokunabilmek ve yanlarında olduğumuzu hissetirmek bizler için çok önemli. Global ölçekte yaşadığımız pandemiyle beraber yeni normallere adapte olmaya çalıştığımız bu günlerde, hem sürdürülebilirlik hem de toplumsal fayda sağlayan konulara daha da önem verdiğimiz bir dönem içerisindeyiz. Sephora Türkiye olarak bu sorumluluk bilinciyle ‘iyi olan bizi güçlendirir’ diyerek, daha iyi bir dünya için tüm süreçlerimizde net aksiyonlar alıyoruz, en önemlisi de toplumsal dönüşümün gerçekleşmesi için kadınlara değer katan projeleri destekliyoruz. Özellikle, kadınlarının iş hayatındaki varlığı ve katılımı olmadan sürdürülebilir bir kalkınmanın gerçekleşmesinin mümkün olmadığına inanıyorum. Güzelliğin sınır tanımayan gücüne inanarak hayata geçirdiğimiz yeni imaj kampanyamızla beraber, hedefimiz kadınlara ceraset vermek, yaşamın her alanında öz güvenlerini destekleyecek şekilde yanlarında olmak, güzelliği kalıplardan standart tanımlardan cıkarıp, daha bireysel daha özgün ve kapsayıcı şekilde yeniden yorumlamak’’ dedi.

KAGİDER ile yapılan işbirliğinden de bahseden Kaya, ‘‘Sephora Türkiye olarak KAGİDER ile başlattığımız değerli iş birliğimizin yeni dönemi için uzun süredir çalışmalarımızı sürdürüyoruz. KAGİDER ile yürüttüğümüz bu önemli projenin yeni dönemini ise eğitimlerimizle daha da destekleyerek, etki alanımızı genişletmeyi planlıyoruz. Küresel çapta da kadın girişimcilerin hayallerini gerçeğe dönüştürmek için onların her zaman yanındayız’’ diye konuştu.

KAGİDER Başkanı Emine Erdem ise yaptığı konuşmada “Ülkemizde kadının ekonomideki temsiliyeti ne yazık ki yeterli seviyede değil. Türkiye’de kadının işgücüne katılım oranı henüz yüzde 30 seviyesinde. Kadın girişimcilerin oranı ise yüzde 13 düzeyinde. Biliyor musunuz, bu yüzde 13 içerisindeki yüzde 2’lik kısım küresel ekonomik kriz şartları altında, yani pandemi döneminde hane gelirine katkıda bulunmak için mücadele göstererek girişimci olan kadınları temsil ediyor. Yani kadınlar uygun şartları oluştuğunda veya bu örnekteki gibi çetin koşullarla mücadele gerektiğinde içlerindeki girişimciyi ortaya çıkarıyorlar. Zaten araştırmalar da gösteriyor ki kadınlar erkekler kadar girişimcilik potansiyeline sahip. Burada kamu, özel sektör ve sivil topluma düşen, kadın girişimciliğinin güçlenmesi için uygun zeminleri hazırlamak, yolda girişimcilerin karşısına çıkabilecek engelleri önlerinden kaldırmak, devam etmeleri için onları teşvik etmek, nasıl yol alacakları konusunda mentorluk desteği vermek ve onların cesaret ve ilham alabilecekleri rol modelleri görünür kılmaktır. Sephora Türkiye işbirliğiyle gerçekleştirdiğimiz Kadın Girişimcileri Geliştirme Hızlandırma Programı’nı bu alanda özel sektör ve sivil toplum işbirliğine çok güzel bir örnek olarak görüyor, başka programlara örnek ve ilham olmasını diliyorum. Sephora Türkiye’ye düş arkadaşlığı için içtenlikle teşekkür ediyoruz” açıklamalarında bulundu.