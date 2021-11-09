ANKARA (AA) - Sepaş Enerji, Great Place to Work (GPTW) Enstitüsü’nün Türkiye’de ilk defa gerçekleştirdiği "Kadınlar için Harika İşyerleri" araştırmasında ödül kazandı.

Şirketten yapılan açıklamada, Türkiye’de ilk kez yapılan "Kadınlar için Harika İşyerleri" (Best Workplaces for Women Turkey) araştırması kapsamında, GPTW sertifikası almaya hak kazanan ve en az yüzde 80 güven endeksine sahip 91 şirketin değerlendirmeye alındığı bildirildi.

Buna göre, 1500’den fazla kadın çalışanın katıldığı anket çalışmasıyla listeye giren 21 şirket belli oldu ve Sepaş Enerji de ödülü kazananlar arasında yer aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sepaş Enerji Genel Müdürü Çağrı Poyraz, insan kaynakları uygulamalarının ödüllendirilmesinden mutlu olduklarını belirtti.

Sepaş Enerji’nin işe alım, kişisel gelişim ve terfi gibi süreçlerde fırsat eşitliği politikasını benimsediğini kaydeden Poyraz, "Kadın çalışan sayımızı artırmak ve kadınlara geleneksel kalıpların dışında kariyer fırsatları sunabilmek, insan kaynakları stratejimizin önemli parçası. İstihdamdan terfi uygulamalarına kadar tüm süreçlerimizde kadın-erkek ayrımı olmadan eşitlik ve adalet ilkesine bağlıyız. Her zaman odağında insanı tutan Sepaş Enerji olarak bu alanda elde ettiğimiz başarılarda fırsat eşitliğinden ödün vermeyen anlayışımızın payı büyük. Tüm arkadaşlarımı kutluyor ve teşekkür ediyorum" değerlendirmesinde bulundu.