Senkron Güvenlik'te tahsisli sermaye artırımı

Senkron Güvenlik ve İletişim Sistemleri A.Ş, tahsisli sermaye artırımı ile ilgili bilgilendirme yaptı.

Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, şöyle denildi:

''Şirketimizin çıkarılmış sermayesinin 7.750.000 TL'den 3.750.000 TL toplam bedel üzerinden hesaplanacak nominal pay tutarında artırılması amacıyla başlatılan ve 13.04.2020 tarihli KAP bildirimi ile ertelendiği açıklanan tahsisli sermaye artırımı sürecinde 2.600.000 TL'si nakden, 1.150.000 TL'si şirketimizin Bülent Çobanoğlu'na nakit karşılığı borçlarından karşılanmak sureti ile yeniden pay ihraç belgesi düzenlenmesi amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na bugün gerekli başvuru yapılmıştır.''