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"Senegal'de hedef 1 milyar dolar yatırım"

"Senegal'de hedef 1 milyar dolar yatırım"

29 Ocak 2020 Çarşamba 17:33
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"Senegal'de hedef 1 milyar dolar yatırım"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall ortak basın toplantısı düzenledi.

Türkiye'nin son dönemlerde Afrika'ya yaptığı yatırımlar, Avrupa tarafından tepkiyle karşılanıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugünkü gündeminde de Senagal'e yapılacak yatırımlar vardı.

Erdoğan: Senegal'de hedef 1 milyar dolar ticaret hacmi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Senegal'e 1 milyar dolar yatırım hedeflediklerini söyleyerek şu ifadeleri kullandı:

"Bugünkü görüşmelerimizde gerek heyetler arası gerekse 7 anlaşmanın imzalanmasıyla dolu dolu bir günü, şu an itibarıyla geride bıraktık.
2018 hedeflerimizin birçoğunu başarıyla hayata geçirdik. 400 milyon dolarlık hedefe aynı yıl içinde ulaştık. Bugünkü hedefimiz ülkelerimiz arasında 1 milyar dolardır. Bunu da en kısa sürede yakalayacağımıza inanıyorum. İş adamlarımız Senegal'e daha hızlı hizmet için hazırdır. Az sonra katılacağımız Türkiye-Senegal iş forumu iş adamlarımızı daha da teşvik edecektir."

Senegal, FETÖ terör örgütü ile mücadelemizi anlayan ve bize hak veren bir ülkedir. TİKA gibi kurumlarımızla Senegal'de kalkınma odaklı faaliyetlerimize devam ediyoruz. Geleceği inşaa etmeyi hedefliyoruz.

Senegal'i ziyaretimden önce Cezayir ve Gambiya'ya gittim. Bu Senegal'e 4. ziyaretim. Biz Afrika halklarını kader ortaklarımız olarak görüyoruz. Sayın Başkan'ın vermiş olduğu müjde çok çok önemli. 50 bin kişilik stadyumun burada yapılacak olması gençler için çok çok önemli. Demir Çelik'te bir adımın Tosyalı Holding tarafından atılacak olması önemli. Türk firmalarının adımları ile ciddi bağlar kurulacak. Savunma sanayisinde de Senegal'i hiçbir zaman yalnız bırakmayacağız."

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