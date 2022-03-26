Sendikaya üye olduğu için işçinin akdine son veren fabrika önünde eylem

Bursa’da sendikaya üye olan işçilere baskı yaptığı iddia edilen fabrika önünde sendika temsilcileri açıklama yaptı.

Acarsoy Tekstil Tic. San. A.Ş. ‘de çalışan işçiler, bir süre önce Öz İplik İş Sendikasına üye oldu. İşçilerin üye olmasından haberdar olan işveren ve işveren vekilleri tarafından baskı yapıldığını, işçilerin anayasal, sendikal hak ve özgürlüklerinin engellendiğini, sendikaya üye olan bir işçinin işten çıkarıldığını iddia eden sendika temsilcileri Acarsoy Tekstil önünde toplanarak açıklamalarda bulundu.

Genel Sekreter Samet Ceylan yaptığı açıklamada şunları kaydetti: “Sendikaya üye olmak ve üyelikten ayrılmak anayasal haktır. Sendikalaşmayı engellemek suçtur. İşçiler burada sendikamıza üye olmak istiyor. Anayasal haklarını kullanmak istiyor. Acarsoy Tekstil Tic. San. A.Ş. Anayasanın 51. Maddesi ve 6356 sayılı yasanın 25. maddesi olan sendikaya üye olma özgürlüğü ihlal ediyor. Acarsoy Tekstil Tic. San. A.Ş. yetkilileri söz konusu tutum ve davranışlarıyla Türk Ceza Kanunu’nun 118’nci maddesi dahilinde kamu davasına da konu olabilecek suç işliyor. Buradan Acarsoy Tekstil İşverenine Sesleniyoruz; Çalışanların sendika sendikaya üye olma özgürlüğüne saygı gösterin. Baskıcı tutumdan vazgeçin. İşçilerin yasal temsilcisi sendikamız Öz İplik İş’i tanıyın. Öz İplik İş Sendikası olarak, bizler çalışma barışının sağlanmasını istiyoruz. İşverenin baskıcı tutumundan vazgeçip, işçinin sendikaya üye olma özgürlüğüne saygı göstermesini istiyoruz. İşçilerin sesine kulak vermesini istiyoruz. İşveren yetkililerine sesleniyor, zor günlerden geçtiğimiz ekonomik koşullarında işten atılan işçi kardeşlerimizin tekrar işlerine dönmesini istiyoruz”