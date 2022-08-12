Selim’de tarlalar ‘ayçiçeği’ açtı

Kars Selim’de, "Selim Güne Bakıyor" projesi çerçevesinde ’ayçiçeği yetişirciliği’ne yönlendirmek amacıyla ekimi yapılan ayçiçeği tarları, sarı çiçeklerle doldu taştı.

Kars Valisi ve Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, Selim’de ilk kez ekilen ayçiçeği tarlarında incelemelerde bulundu. Çiftçilerle bir araya gelen Öksüz, Selim’in güne baktığını söyledi. Vali ve Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, “Vatandaşlarımız, çiftçilerimiz burada İl Özel İdaremiz tarafından temin edilen tohumu ektiler. Gördüğünüz gibi çok güzel ayçiçeği tarları oluştu. Yani bizim projemiz ‘Ayçiçeği ile Kars Renkleniyor’du, gerçekten renklendi. Bundan dolayı çok mutluyuz” dedi.

Öksüz, “Burada başarı çiftçilerimize aittir. Biz hem Selim ilçemizde, hem merkez ve Arpaçay ilçemizde toplam 2 bin 60 dekar alanda ayçiçeği ekimini gerçekleştirdik. Yavaş yavaş hasat dönemine doğru yaklaşıyoruz. Biz bugün ayçiçeklerini görmeye geldik. Çok güzel gelişimleri var. İnşallah beklediğimiz ürün ve verim miktarını ulaşacağız. Gayet güzel gelişmeler var. Eylül sonu itibarıyla da çok güzel bir hasat yapma imkanına sahip olacağız” diye konuştu.

Öte yandan, Kars genelinde 2 bin 60 dekar alanda ekimi gerçekleştirilen yağlık ayçiçeği tarlarında da ayçiçekleri açtı. İlk kez bölgede ekimi gerçekleştirilen ayçiçeği tarlaları çiftçilerin umudu oldu.